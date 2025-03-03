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Suruç’ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

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KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen bir kaza, servis minibüsünün akaryakıt istasyonundan çıkan bir otomobile çarpmasıyla gerçekleşti. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntüler kazanın nasıl geliştiğini açıkça ortaya koydu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Aligör Mahallesi yakınlarında gerçekleşen kazada, iki kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Suruç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı. Olay anında kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri, yola çıkan otomobilin ardından servis minibüsünün çarpma anını gözler önüne seriyor. Kazanın sebebi ve detayları üzerinde çalışmalar devam ediyor.

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