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Suruç’ta Motosiklet Denetimi Yapıldı

MOTOSİKLET DENETİMLERİ VE ELE GEÇİRİLENLER

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, motosikletlere yönelik gerçekleştirilen kapsamlı denetimde 28 motosiklet ele geçirildi. Aynı zamanda birçok sürücüye idari para cezası uygulandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla düzenlenen bu uygulama, 20 ekip ve 55 personelin yer aldığı bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

Denetimlerde çeşitli suç unsurları tespit edildi. Ele geçirilen motosikletlerden 4’ünün hacizli veya yakalamalı, 7’sinin trafikten men olduğunu, 5’inin tescilsiz ya da hurda, 4’ünün şase ve motor bloğu kazıntılı, 8’inin ise çalıntı olduğunu belirtti. Ayrıca, denetimler sırasında 31 sürücüye idari para cezası kesilirken, 10 şüpheliye “suç eşyasını satın almak” ve “resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarından adli işlem başlatıldı.

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