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Suruç’ta Otomobil Kazası: 4 Ölü

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ŞANLIURFA’DA TRAFİK KAZASI

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Yanaloba kırsal mahallesinin yakınlarında gerçekleşti. Kafa kafaya çarpışan iki otomobilin sonucu olarak bu acı olay yaşandı.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEDE

Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olayın meydana geldiği yer, kaza sonrası ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale edebilmesi için kritik bir nokta haline geldi. Bu tür kazaların önlenmesi için daha fazla tedbir alınması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

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