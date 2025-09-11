Suruç’ta Su Yükselmesi Tarımı Vurdu

ŞANLIURFA’DA TARIM ALANLARI SU ALTINDA KALDI

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde taban suyunun yükselmesi, tarım arazileri ve yerleşim alanlarında büyük hasara yol açtı. Bataklığa dönüşen alanları terk eden vatandaşlar, çözüm olarak kent merkezine yerleşmeyi tercih etti. 2014 yılından bu yana Atatürk Barajı’ndan boru ve kanallarla taşınan suyla sulu tarıma geçen birçok kırsal bölge, Suruç Ovası’nın verimli topraklarından faydalanırken, çiftçilerde ilk başta büyük bir sevinç meydana geldi. Ancak zamanla yanlış sulama uygulamaları, taban suyu seviyesinin artmasına neden oldu.

KIRSALDAKİ GÖÇLER ARTIYOR

Taban suyunun yükselmesi, birçok alanda bataklıkların oluşumuna yol açarken, tarım arazileri de kullanılmaz hale geldi. Araziler, bataklık haline gelerek fıstık ağaçlarının kurumasına neden oldu. Birçok ev su altında kalırken, kuruyan fıstık ağaçları yoğun nem ve küf sorununa yol açtı. Sıcak yaz günlerinde sivrisinekler ve diğer sulak alan canlıları sıklıkla görüldü. Bu olumsuz koşullar, birçok kişinin kırsaldan şehir merkezine göç etmesine sebep oldu.

AKOEREN MAHALLESİ’NDE ZARAR BÜYÜYOR

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin Akören Mahallesi’nde taban suyunun yükselmesi tarım arazileri ve yerleşim yerlerinde ciddi tahribat yarattı. Yaklaşık 4 bin dönüm tarım arazisinin 2 bin dönümü bataklığa dönüştü ve ekilemez hale geldi. Ayrıca birçok ahır ve ev su altında kaldı. Su etkisiyle daha önce oluşan göletler, bu mahallede de görülmeye başladı. Mahalledeki binlerce fıstık ağacı, suya dayanamayarak kurudu.

ALT YAPI SORUNLARI GÖZE ÇARPYOR

Vatandaşlar, sorunlarının temel nedeninin 2014 yılında sulama suyunun bırakılmasıyla başlayıp altyapı eksikliklerine bağlı olduğunu söylüyor. Su bırakıldığında tarım arazisi genişlese de, drenaj kanallarının açılmaması, taban suyunun yükselmesine sebep oldu. İbrahim Halil Yılmazsoy, arazisinden bahsederek, “Bu gördüğünüz alan benim fıstık tarlam. Yaklaşık 800 kök ağaç var, fakat su altında kaldı. 7 yıldır kullanılamaz durumda.” şeklinde konuştu.

TAHLİYE HESABI YAPILMADI

Suyu bıraktıkları için devlete müteşekkir olduklarını ifade eden Yılmazsoy, “Suyu bıraktılar ama tahliyenin hesabını yapmadılar. Tahliye olmadan su her yeri kapladı.” dedi. Bu durum birçok kişinin göç etmek zorunda kalmasına yol açtı.

YEREL YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLENİYOR

Mahalle Muhtarı Suphi Çelikay, köylerinin şu an su altında olduğunu belirtip yardım talep etti. “Evlerin ortasında gölet oluştu, sivrisineklerden dolayı rahat uyuyamıyoruz. Çocuklarımız hastalandı.” dedi. Taban suyunun içme suyuna karıştığını söyleyen Osman Çelikay da, “Yetkililere defalarca ulaştık, ama hala bir çözüm bulamadık.” şeklinde konuştu.

BÖCEKLERLE DOLU EVLER

Evinde su çıktığını belirten Ahmet Yıldızsoy, “Evlerimiz tam anlamıyla su altında. Biz de yetkililerden yardım istiyoruz. Altından su çıkıyor ve evlerimizi böcekler doldurdu.” diye ifade etti. Şanlıurfa’daki bu olumsuz durum, yerleşim alanlarında yaşamı oldukça zorlaştırıyor.