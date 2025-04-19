Suruç’ta Suya Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

MAHALLEDE TRAJEDİ

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, tarım alanlarından akan suyun bulunduğu tahliye kanalına düşen 13 yaşındaki Suriyeli Muhammed Reşo, yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karadut Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, evlerinin yakınındaki tahliye kanalı kenarında yürüyen Muhammed Reşo, dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmeyen çocuk, hızla akıntıya kapılarak kayboldu.

ÇEVREDEKİLER HAREKETE GEÇTİ

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve dalgıç ekipleri yönlendirildi. Kanalın çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve ekipler arama çalışmalarına başladı. Dalgıç ekiplerinin çabaları sonucunda, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Muhammed Reşo’nun cansız bedenine ulaşıldı.

OlayDAKİ İLERLEYİŞ

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu üzücü durum, bölgede büyük bir yas ve üzüntü yarattı.