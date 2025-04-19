Haberler

Suruç’ta Suya Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

MAHALLEDE TRAJEDİ

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, tarım alanlarından akan suyun bulunduğu tahliye kanalına düşen 13 yaşındaki Suriyeli Muhammed Reşo, yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karadut Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, evlerinin yakınındaki tahliye kanalı kenarında yürüyen Muhammed Reşo, dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmeyen çocuk, hızla akıntıya kapılarak kayboldu.

ÇEVREDEKİLER HAREKETE GEÇTİ

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve dalgıç ekipleri yönlendirildi. Kanalın çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve ekipler arama çalışmalarına başladı. Dalgıç ekiplerinin çabaları sonucunda, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Muhammed Reşo’nun cansız bedenine ulaşıldı.

OlayDAKİ İLERLEYİŞ

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu üzücü durum, bölgede büyük bir yas ve üzüntü yarattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Okul Sporları Müsabakaları Manisa’da Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Manisa'da 81 ilden 227 sporcunun katılımıyla başladı. Yerel müdür, ev sahipliğinden mutluluk duyduğunu belirtti.
Haberler

İnegöl’de Kavga: 1 Bıçakla Yaralandı

İnegöl'deki bir dernek lokalinde alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.