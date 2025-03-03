Suruç’ta Trafik Kazası: 4 Ölü

KAZA SONUCU 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa ile Birecik ilçeleri arasındaki karayolunda gerçekleşti. Zeynel Abidin Uçar’ın kullandığı 01 AKG 136 plakalı otomobil ile Müslüm Yılmaz’ın yönetimindeki 27 BB 296 plakalı otomobil, Yanaloba kırsal mahallesi civarında çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Zeynel Abidin Uçar (23), Müslüm Yılmaz (20), Rejber Demirkol (25) ve Ercan Yılmaz (46) isimli kişilerin hayatını kaybettiğini belirledi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kazanın yaşandığı yere giderek incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, “Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini” belirterek, ölenlere Allah’tan rahmet diledi. Cesetler, yapılan incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.