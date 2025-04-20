Sürücü Affı Gündemde Değil Açıklandı

SURÜCÜ AFFI İDDİALARI YALANLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son zamanlarda gündeme gelen sürücü affı ile ilgili iddiaları kesin bir dille reddetti. Yerlikaya, “Kesinlikle gündemimizde yok. 19 Nisan 2025 itibari ile ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısı 689 bin 946” şeklinde konuştu.

EHLIYETLERINİ GEÇİCİ OLARAK KAYBEDENLER

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, “Sürücü affı” konusunun gündemlerinde olmadığını vurguladı. 19 Nisan 2025 tarihi itibarıyla “ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen” sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu belirtti. Yerlikaya, bu sürücülerin ehliyetlerinin geçici olarak neden geri alındığını açıklarken, bunun arkasında yatan nedenleri de aktardı. Bu sayıya göre, 499 bin 88 sürücünün ehliyeti, 28 bin 461 sürücünün ehliyeti ve 162 bin 397 sürücünün belgesi adli işlemler nedeniyle geçici olarak geri alındı.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE ÖNEM VURGUSU

Yerlikaya, sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınmasına neden olan her uygulamanın, trafik güvenliğini hiçe sayan ciddi ihlallerle ilgili olduğunu vurguladı. “Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak” diyen Yerlikaya, aldıkları önlemlerin yollarında huzuru ve güvenliği sağlamak için olduğunu belirterek, “Her denetim, her önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir” dedi. Taviz vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.