Sürücü Affı Konusu Gündemde Değil

EHLIYETLERİN GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINMA SAYISI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Nisan 2025 tarihi itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınan sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu ve “sürücü affı” konusunun gündemde olmadığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “19 Nisan 2025 itibarı ile ‘ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen’ sürücü sayısı 689 bin 946” ifadesini kullandı.

NEDENLERİ AÇIKLANDI

Bakan Yerlikaya, bu sürücülerin ehliyetlerinin neden geçici olarak geri alındığını da açıkladı. 499 bin 88 sürücünün ehliyeti, alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullanmaları ve alkol ölçüm testini reddetmeleri nedeniyle geri alındı. Ayrıca, 28 bin 461 sürücünün ehliyeti, bir yıl içinde 100 ceza puanı doldurmaları, hız ihlalinde bulunmaları, kırmızı ışık ihlalinde bulunmaları ve kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurmaları sebebiyle geri alındı. 162 bin 397 sürücünün belgesi ise adli işlemler nedeniyle, örneğin ölüm veya yaralanmalı trafik kazalarına karışmaları ve sağlık şartları gerekçesiyle geçici olarak geri alındı.

TAVİZSİZ DURUŞUN ALTINI ÇİZDİ

Yerlikaya, sürücü belgelerinin geri alınmasına neden olan uygulamaların arkasında net bir gerçek bulunduğunu vurguladı. “Bunlar; trafik güvenliğini hiçe sayan ağır ihlaller. Can ve mal kaybına neden olabilecek ciddi sorumsuzluklar” dedi. “Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak” ifadesini kullanan Yerlikaya, alınan tedbirlerin yolların huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacı taşıdığını belirtti. “Yaptığımız her denetim, aldığımız her önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir. Bu yüzden, kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşumuzdan asla geri adım atmayacağız” şeklinde konuştu.