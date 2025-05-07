Sürücü Aksaray’da tutuklandı, kaçamazdı

KAÇIŞLARININ ARDINDAN YAKALANDI

Aksaray’da, son bir yıl içerisinde 4 kez polisten kaçan ve 5. kaçışında polis ekiplerinin kaza yapmasını önlemek adına takibi bıraktığı o sürücü, asayiş ekiplerinin düzenlediği operasyonla iş yerinde yakalandı. “Türk Polisi’nden kaçılmaz” ifadesini kullanan bu sürücü, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİSE DİRENDİ, YENİDEN HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

Aksaray’da, polisin “dur” ihtarına uymayarak beş kez kaçış gerçekleştiren bu kişi, her seferinde polise direnip güçlük çıkardı. Yakalandığında “Türk Polisi’nden kaçılmaz” diyen sürücünün en son devriye gezen polisleri ezmek pahasına kaçışının ardından polis memurlarının şikayeti üzerine yeniden hukuki süreç başlatıldı. “Görevli memura mukavemet” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Dün gece yarısı Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sürücünün bulunduğu yeri hızla tespit etti. Aksaray oto sanayisindeki iş yerinde olduğu belirlenen şahsa yönelik düzenlenen operasyonda, Ö.E. isimli sürücü etkili bir şekilde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürüldükten sonra, burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından ters kelepçe takılarak adliyeye getirilen Ö.E., basın mensuplarının “Türk Polisinden kaçılmaz demiştin?” sorusuna, “Kaçamadım, yine polisteyim” şeklinde yanıt verdi. “Aracı neden polislerin üzerine sürdün? Dur ihtarına neden uymadın?” sorularına ise “Polisi görmedim, duymadım” diye cevap verdi. Sonuç olarak, E.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.