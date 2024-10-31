Sürücü Ambulansa Yol Vermediği İçin Tutuklandı

BEBEKLER İÇİN ÖNEMLİ GEÇİŞ ENGELİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, hastaneye hasta bebek almak üzere giden bir ambulans, sirenle yapılan uyarılara rağmen yol vermeyen bir otomobil tarafından durduruldu. Bu durumu göz önünde bulundurarak, ambulansı engellediği gerekçesiyle tutuklanan sürücü Orhan Çoban’ın ifadesi ortaya çıktı.

Orhan Çoban, polis sorgusunda “Ambulansı görmedim, geldiğinden haberim yoktu” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu durum, acil ambulansların geçişinin sağlanmasının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Ambulansların zamanında ulaşabilmesi, hastaların hayatını kurtarma potansiyeline sahip olan gereken bir konu.