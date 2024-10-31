“Sürücü Ambulansa Yol Vermediği İçin Tutuklandı”

ORHAN ÇOBAN’IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hastaneye hasta bebek almaya giden ambulansa, sirenle yapılan uyarılara rağmen yol vermediği ve geçişini engellediği için tutuklanan otomobil sürücüsü Orhan Çoban’ın ifadesi gün yüzüne çıktı. Çoban, bu olayla ilgili olarak “Ambulansı görmedim, geldiğinden haberim yoktu” şeklinde konuştu.

AMBUULANSIN GEÇİŞİ ENGELLENDİ

Olay, hastane önünde meydana geldi. Ambulansa yol vermeyen Orhan Çoban, siren sesleri duyulmasına rağmen tepkisiz kaldı. Sağlık çalışanları durumu fark ettiğinde, ambulansın geçişine engel olduğu gerekçesiyle sürücü hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.