Sürücü, Aydınlatma Direğine Çarptı

KAZA SONUCUNDA SÜRÜCÜ YARALANDI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Bu kazada aydınlatma direği, ağaç ve trafik işaret levhası devrildi. A.K. isimli sürücü, 54 LG 281 plakalı SUV aracı ile Orhangazi Caddesi Bilecik yönünde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

DÜZENSİZ HAREKETLER KAZAYA NEDEN OLDU

Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu aracın orta refüjdeki aydınlatma direğine, ağaca ve trafik işaret levhasına çarpmasıyla karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle direk, ağaç ve levha yola devrildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların haber vermesiyle birlikte sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, kazadan sonra yaralı A.K.’ye ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerde A.K.’nin alkollü olduğu tespit edildi.