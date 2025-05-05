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Sürücü B.A.Ü. Kaçtı, Cezası 41.364 TL

HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ KAÇTIĞI POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Karabük’te, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü B.A.Ü. yakalandı. Akşam saatlerinde Balıklarkayası Kavşağı’nda yapılan denetimler sırasında, 78 AAH 116 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü B.A.Ü. dur ihtarına yanıt vererek kaçmaya çalıştı.

POLİS TAKİBİ İLE DURDURULDU

Polis ekipleri, B.A.Ü.’yü takibe aldı ve yaşanan kovalamacanın ardından hafif ticari aracı Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 33 Cadde üzerinde durdurmayı başardı. Yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Bu nedenle, B.A.Ü.’ye toplamda 41 bin 364 TL idari para cezası uygulandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

B.A.Ü. hakkında, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Olay, Karabük’te trafik denetimlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarının gerekliliğini vurguladı.

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