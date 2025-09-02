Sürücü B.K. Kaçarken Yakalandı

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Konya’da polisten kaçmaya çalışan B.K. isimli sürücü, drift yaparken yakalandı. Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücünün yaptığı trafik ihlalleri nedeniyle 57 bin 826 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

POLİSLERİN DUR İHTARINA UYMADI

Selçuklu ilçesindeki Horozluhan Mahallesi’nde, sivil denetim ekibi drift yapan aracın sürücüsü B.K.’ye ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak B.K., bu ihtara uymayıp Yeni İstanbul Caddesi’nde otomobiliyle makas yaparak kaçmaya devam etti. Trafik yoğunluğu sebebiyle kaldırıma çıkan B.K., bir polis memurunun ‘dur’ ikazına rağmen durmadı ve kaçışını sürdürdü.

Polis, durumu kontrol altına almak için B.K.’nin sol arka lastiğine ateş etti. Bu müdahale sonrası otomobil durduruldu. Direnen sürücü, otomobilden indirilip gözaltına alındı. Kaçış sırasında gerçekleştirdiği trafik ihlalleri nedeniyle B.K.’ye 57 bin 826 TL idari para cezası kesildi ve aracı otoparka çekildi.