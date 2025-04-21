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Sürücü, Bekçiyi Yaralayıp Yakalandı

POLİS UYGULAMASINDA YARALANMA OLAYI

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde, polis ekiplerinin “dur” ihtarına yanıt vermeyen sürücünün kaçmaya çalışırken mahalle bekçisinin yaralanmasına yol açtığı olay büyük bir dikkat çekti. Bu durum, Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği asayiş uygulaması sırasında meydana geldi.

SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, uygulama noktasında “dur” ihtarına uymayan U.K. isimli sürücü, aracıyla kaçmaya çalışırken bir bekçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bekçi yaralanırken, kaçan sürücü polis ekiplerinin takibi sonucunda kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan U.K., gerekli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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