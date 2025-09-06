Sürücü Belgesi Yenileme Süresi Sonlandı!

EHLIYET YENİLİKLERİ HALK ARASINDA ÖNEM ARTIYOR

Ehliyetle ilgili yenilikler, Türkiye’deki milyonlarca kişiyi etkiliyor. Çünkü birçok bireyin ehliyeti mevcut. Bu nedenle yapılan duyurular, geniş bir kitleyi ilgilendiriyor. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren eski tip sürücü belgelerinin, yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi süreci başlatıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına belirlenen süre birkaç defa uzatıldı.

SON TARİH UYARISI YAPILDI

Ancak, vatandaşlar için önemli bir uyarı yapıldı ve bir son tarih belirlendi. Açıklanan tarihte sürücü belgesini yenilemeyi göz ardı edenlerin belgeleri geçersiz sayılacak. Diğer bir ifadeyle bu belgeler iptal olacak. Peki, sürücü belgesi yenilemek için son tarih ne zaman?