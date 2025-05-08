Sürücü, Denetimi Görünce Kaçtı

ALKOL DENETİMİNE UYMAYAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Bursa’da, denetim gerçekleştiren ekipleri gören bir alkollü sürücü, ‘Dur’ ihtarına uymadı. Kısa bir süre sonra uygulama noktasında yakalanan sürücü, basın mensubunun “Neden kaçtın?” sorusuna, “Burada yatıp uyuyacaktım” şeklinde yanıt verdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde alkollü sürücü denetimlerini kesintisiz olarak icra ediyor.

POLİS EKİPLERİNE KAÇTI, YAKALANDI

Son olarak, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı’nda uygulama yapan ekipler, trafikteki tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Uygulama sırasında ekipleri fark eden 10 AEJ plakalı kamyonet sürücüsü, aracı boş bir alana çekerek ekiplerden gizlenmeye çalıştı. Ancak polis ekiplerinin yanına geldiğini gören sürücü aniden gaz vererek kaçmaya çalıştı. İlerideki uygulama noktasında Engin G. yakalandı.

ALKOL TESTİNDEN 0.82 PROMİL ÇIKTI

Basın mensubunun “Neden kaçtınız?” sorusuna, “Ben yatacaktım orada” yanıtını veren alkollü sürücü Engin G., yapılan alkol testinde 0.82 promil çıktı. Alkollü durumu ile birlikte, basın mensubunun sorularını yanıtsız bıraktı. Sürücüye toplamda 9 bin 267 lira idari para cezası uygulanırken, aracı da otoparka çekildi.