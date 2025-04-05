Sürücü Direksiyonu Bırakıp Telefonu Kaldırdı. Görüntüler Kameraya Yansıdı. Aksaray’da Tehlike Yarattı

AKSARAY’DA TRAFİKTE TEHLİKELİ ANLAR: DİREKSİYON BAŞINDA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA

Aksaray’da bir sürücü, direksiyon başındayken telefonuyla görüntülü konuşarak trafikte seyrederken yaşananlar, güvenlik endişelerini artırdı. Sürücünün düşen telefonunu kaldırmak için direksiyonu tamamen bıraktığı anlar, kameraya yansıdı.

TELEFON DÜŞÜNCE İKİ ELİYLE MÜDAHALE ETTİ

68 ADE 921 plakalı otomobilin sürücüsü, Atatürk Bulvarı’nda seyir halindeyken telefonunu aracın göğüs ile cam arasına sıkıştırarak görüntülü konuşmaya başladı. Dakikalarca süren görüşme sırasında telefonun düşmesi üzerine sürücü, direksiyonu iki eliyle bırakarak telefonunu kaldırdı. Bu sırada trafikte ilerlemeye devam eden araç, ciddi bir kaza riski oluşturdu.

DİKKAT DAĞITICI DAVRANIŞLAR KAMERAYA YANSIDI

Sürücü, telefonunun tekrar düşmemesi için sık sık müdahale ederken, diğer araçların sürücüleri ve yolcular bu tehlikeli davranışları hayretle izledi. Kırmızı ışıkta beklerken bile görüntülü konuşmaya devam eden sürücünün bu hali, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞEYHAMİT MAHALLESİ İSTİKAMETİNDE GÖZDEN KAYBOLDU

Atatürk Bulvarı’ndan Şeyhamit Mahallesi’ne dönüş yapan sürücü, görüşmesini sürdürerek uzaklaştı. Yaşanan bu olay, trafikte telefon kullanımının ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.