Haberler

Sürücü Dükkana Çarptı, Kaçtı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Beyoğlu’nda, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, aracıyla bir dükkana çarpıp olay yerinden kaçtı. Olay, dün saat 00.30 sıralarında Halıcıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

SÜRÜCÜNÜN DÜKKANA ÇARPMA ANI

Alkollü olduğu söylenen sürücü, henüz bilinmeyen bir sebeple dükkana hızla girdi. Bu çarpma sonucunda dükkanda hasar oluşurken, sürücü daha sonra arabasıyla hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİNE YAPILAN İHBAR VE YAKALAMA

Olay sonrası, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, kaçan sürücünün yakalandığı öğrenildi. Olay, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ ANLAR

Kayıtlarda, sürücünün sokakta yüksek hızla ilerleyip ardından dükkana çarptığı anlar görünmekte. Sürücünün aynı hızla olay yerinden kaçması ve dükkandaki hasar ile çevredeki insanların tepkileri de görüntülerde yer alıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Haberler

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.