Sürücü Dükkana Çarptı, Kaçtı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Beyoğlu’nda, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, aracıyla bir dükkana çarpıp olay yerinden kaçtı. Olay, dün saat 00.30 sıralarında Halıcıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

SÜRÜCÜNÜN DÜKKANA ÇARPMA ANI

Alkollü olduğu söylenen sürücü, henüz bilinmeyen bir sebeple dükkana hızla girdi. Bu çarpma sonucunda dükkanda hasar oluşurken, sürücü daha sonra arabasıyla hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİNE YAPILAN İHBAR VE YAKALAMA

Olay sonrası, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, kaçan sürücünün yakalandığı öğrenildi. Olay, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ ANLAR

Kayıtlarda, sürücünün sokakta yüksek hızla ilerleyip ardından dükkana çarptığı anlar görünmekte. Sürücünün aynı hızla olay yerinden kaçması ve dükkandaki hasar ile çevredeki insanların tepkileri de görüntülerde yer alıyor.