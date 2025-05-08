Sürücü Düşerek Yaralandı, Yangın Söndürüldü

YANGINLA MÜDAHALE SIRASINDA YARALANDI

Çorum’un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde yangın çıkması sonucu sürücü yaralandı. Olay, Çorum-Ankara karayolu Arifegazili köyü bölgesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ali Erkan K. (39) yönetimindeki 42 AZZ 303 plakalı tırın dorsesinin tekerleğindeki balatanın aşırı ısınması, yangının kaynağı oldu. Sürücü, durumu fark edince aracı durdurarak alevlere müdahale etmek istedi. Ancak, araç kabininden inerken ayağının kayması sonucu düştü ve yaralandı.

DURUMU ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE BİLDİRİLDİ

Yangını gören çevredeki sürücüler derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa bir süre içerisinde söndürdü. Yaralı sürücü, olaydan sonra Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.