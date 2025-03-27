Haberler

Sürücü Fren Yerine Gaza Basınca Araba Denize Düştü

OTOMOBİL DENİZE DÜŞTÜ

Sinop’ta park etmek isteyen bir sürücü, yanlışlıkla freni bırakıp gaza basarak aracının kontrolünü kaybedip yaklaşık 15 metre yükseklikten denize düştü. Sürücü bu talihsiz kazayı herhangi bir yara almadan atlattı. Olay, saat 08.35’te Sinop’un Ordu Caddesi’nde bulunan Mobil Plajı yakınında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, yol kenarındaki park alanına giriş yapmaya çalışan sürücü Ş.U., gaz ile freni karıştırarak aracın hakimiyetini kaybetti.

Olay Yeri Tahlili

57 AJ 706 plakalı otomobil hızlanarak denize düştü. Durumu bildiren ihbarla birlikte olay yerine polis ve AFAD ekipleri intikal etti. Aracın tam anlamıyla hurdaya döndüğü durumda, sürücü burnu bile kanamadan kurtulmayı başardı. Ekipler, sürücüyü güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen jandarma operasyonunda ruhsatsız iki tabanca ve mermi bulundu. İki şüpheli hakkında yasal süreç başlatıldı.
Haberler

Emlak Çalışanları Sıkışan Çocuğu Fark Etti

Sultanbeyli'de bir emlak firması, ev gösterimi esnasında pencereye sıkışmış bir çocuk kurtardı. Firma sahibi, paranın her şey olmadığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.