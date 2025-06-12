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Sürücü, Kaskı Ezip Kaçtı

KAZA ANINDA YAŞANAN GERGİNLİK

Adana’da meydana gelen bir olayda, otomobiliyle motosikletine çarpan sürücü ile kurye arasında tartışma çıktı. Olayın detayları, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Kaza, Seyhan ilçesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı’nda, dün öğle saatlerinde gerçekleşti. İsimleri belirlenemeyen kadın sürücünün kullandığı 01 BAP 856 plakalı otomobil, bir motosiklete çarpınca, motosiklet devrildi.

KURYENİN ÇAĞRISI SONRASI KAÇIŞ

Kurye, kazada hafif yaralanarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdiği esnada, kadın sürücü otomobiliyle motosiklet sürücüsünün üzerine doğru hareket etti. Kurye son anda kaçmayı başardı. Bu sırada kadın sürücü, yerdeki kaskı ezip küfrederek olay yerinden kaçtı. Söz konusu anlar çevredeki insanlar tarafından kaydedildi. Kuryenin şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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