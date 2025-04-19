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Sürücü Öldü, Eşi Yaralandı

OLAYIN DETAYLARI

Kütahya’nın Simav ilçesinde, orman yangını için giden arazöz ile bir otomobil çarpıştı. Bu kaza sonucunda otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Ayhan B. yönetimindeki Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait olan 43 KZ 692 plakalı arazöz, Simav-Sındırgı kara yolu üzerindeki Hisarbey köyü yakınlarında, 79 yaşındaki Bünyamin Gökgöz’ün kullandığı 34 BNY 28 plakalı otomobil ile çarpıştı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, otomobilin sürücüsü olan Bünyamin Gökgöz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan 73 yaşındaki eşi Kadriye Gökgöz ise sağlık ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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