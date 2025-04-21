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Sürücü, Otomobille Köprüden Düştü

DÜŞEN ARAÇ VE YARALANAN SÜRÜCÜ

Diyarbakır’da, kavga ettiği kişiler tarafından kovalanan sürücü, otomobiliyle kaçmaya çalışırken kontrolünü kaybetti ve köprünün korkuluklarını kırarak yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı. Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi’nde gerçekleşti.

TARTIŞMA VE PEŞE DÜŞME

İddiaya göre, bir gün önce arazide hayvanlarını otlatan çoban, kendisine saldırmaya çalışan bir köpeği uzaklaştırdıktan sonra köpeğin sahibiyle tartışma yaşadı. Çobanın akrabaları ile köpeğin sahibinin yakınları arasında da bir tartışma oldu ancak bu kavga büyümeden sonlandı. Bugün akşam saatlerinde Geyiktepe yolunda, çobanın kuzeni M.K. ile diğer taraf arasında bir tartışma daha çıktı. Darbedilen M.K., kendisini kovalayanlardan kaçmak için 34 GMJ 07 plakalı otomobiliyle uzaklaştı. Köprüye geldiğinde ise kontrolünü kaybetti.

KAZA VE MÜDAHALE

M.K., köprünün korkuluklarını kıran otomobiliyle yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Otomobil yan yatarken, M.K. yaralandı. Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekiplerine ihbar yapıldı. M.K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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