Sürücü, Polis Memuruna Çarparak Kaçtı

MALKARA’DA KOMİK BİR OLAY YAŞANDI

Malkara-Tekirdağ yolu Ahievran mevkiinde yaşanan bir olayda, ‘dur’ ihtarına uymayan bir sürücü, görevdeki polis memuru Recep Budak’a çarparak kaçtı. Olay, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde D-110 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bölge trafik ekipleri 61 AEK 606 plakalı cip aracını durdurmak istedi. Ancak cip sürücüsü, ‘dur’ ikazına uymayıp hızla kaçtı ve polis memuru Budak’a çarptı.

YARALANAN POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın ardından yaralanan polis memuru, olay yerine çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ilk müdahale yapıldıktan sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, polis memuru Budak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kaçan sürücü, yaklaşık 5 saat süren bir arama çalışmasının ardından Küçükhıdır Mahallesi’nde yakalandı. Aracını tarlaya devirdikten sonra, Çanakkale otoyolu altındaki bir menfezde jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca, polisin yaralanma anları araç kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ VALİSİ ZİYARETTE BULUNDU

Olayın ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, polis memuru Recep Budak’ı tedavi gördüğü Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti. Budak’ın sağlık durumu hakkında Başhekim Op. Dr. Lütfi Çağatay Onar’dan bilgi alan Vali Soytürk, geçmiş olsun dileklerini iletti.