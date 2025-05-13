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Sürücü, Polise Çarpıp Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Tekirdağ Malkara’da ‘dur’ ihtarına uymayıp bir polis memuruna çarpan cip sürücüsü tutuklandı. Olay, Malkara ilçesinin Ahievren Mahallesi’nde D-110 karayolu üzerinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, bölge trafik ekipleri 61 AEK 606 plakalı cipi durdurmak istedi. E.A. yönetimindeki cip, ‘dur’ ihtarına uymayıp görevli polis memuru R.B.’ye çarptı ve hızla kaçtı.

KAÇIŞ VE KAZA ANI

Sürücü, kaçış sırasında Küçükhıdır Mahallesi’nin mevkiinde aracının kontrolünü kaybederek cipi tarlaya devirdi. Yaralı olarak olay yerini terk eden E.A., yaklaşık 5 saatlik bir aramanın ardından Çanakkale otoyolu altındaki menfezde jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan testlerde sürücü E.A.’nın alkollü olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

POLİS MEMURUNUN DURUMU

Olay anında yaralanan polis memuru R.B., olay yerine ulaşan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan memurun tedavisi, daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde sürdürüldü. Olay anının bir araç kamerasına yansıdığı öğrenildi.

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