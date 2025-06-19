Sürücü Silahlı Saldırı Sonucu Öldü

OTOMOBİLİYLE HAYATINI KAYBETTİ

FATİH’te, otomobiliyle sokağa girdiği sırada yanındaki kişinin silahlı saldırısına uğrayan sürücü yaşamını yitirdi. Polis, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Olay, Yedikule Mahallesi Şişmanağa Sokak’ta saat 00.00 sularında gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DS 3661 plakalı otomobil, sokağa girdiği esnada yolcu koltuğundaki şüpheli, bilinmeyen bir nedenden ötürü sürücüye tabancayla ateş etti.

MAHALLE SAKİNLERİ DURUMU GÖRÜYOR

Direksiyon başındaki sürücü kanlar içinde kalırken, şüpheli araçtan inerek hemen çevredeki bir apartmana girdi ve daha sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildiriyor. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirliyor. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olay yerinde çalışmalar yürütüyor.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Silahlı saldırıya uğrayan kişinin cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil otoparka çekiliyor. Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıyor. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma devam ediyor.