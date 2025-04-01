Sürücü Virajı Alamadı, 2 Kişi Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, virajı alamayan otomobil sürücüsü duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Kızılırmak Nehri sedde yolunda gerçekleşti.

KAZANIN NEDENİ

Edinilen bilgilere göre, Kızılırmak köprüsü yönüne gitmekte olan A.E. (24) isimli sürücünün kullandığı 34 KIA 768 plakalı otomobil, virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sedde duvarına çarptı. Kaza sonrası derhal olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.E. ile otomobilde yolcu olarak bulunan B.A. (29), ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.