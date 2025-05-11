Sürücüler Elektrikli Araçlara Daha Güveniyor

GÜVEN DALGALANMALARI DEVAM EDİYOR

Elektrikli otomobil sektörü, güven hususundaki dalgalanmalarını yaşamaya devam ediyor. Elektrikli Araç İstihbarat Raporu’na göre gerçekleştirilen yeni araştırmalar, en güvenilir elektrikli otomobil markalarını belirliyor. Rapora göre, Tesla, tüketicilerin gözünde en çok olumsuz algıya sahip olan marka olarak ortaya çıkıyor.

TESLA’NIN MARKA ALGISI DÜŞÜYOR

ABD merkezli EVIR tarafından yapılan ankete göre, 8 bin Amerikalı sürücünün görüşlerine göre Tesla’nın marka algısı eksi 7 olarak belirleniyor. Bu değer, listede bulunan diğer elektrikli araç markalarının oldukça altında kalıyor. Araştırma sonuçlarına göre General Motors (GM) tarafından üretilen Honda Prologue, en güvenilir elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor.