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Sürücülere Gereksiz Korna Ceza Uygulandı

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ADANA’DA TRAFİK DENETİMİ

Adana’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde sivil trafik polisleri, gereksiz korna çaldığı tespit edilen 35 toplu taşıma aracı sürücüsüne 24 bin 150 lira ceza uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini hızlandırarak sürdürüyor.

DENETİM SÜREÇLERİ

Farklı noktalarda denetim yapılan sivil trafik polisleri, gereksiz korna çaldığı belirlenen toplu taşıma araçlarının plakalarını ekiplere iletti. Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere 24 bin 150 lira ceza kesilirken, ekipler sürücüleri gereksiz korna çalmamaları konusunda da uyarıyor. Bu tür denetimlerin, trafik güvenliğini artırmayı ve şehir içinde gürültü kirliliğini azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.

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