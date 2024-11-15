Sürücüsüz Metro Yolcuları Korkuttuğu Olay

METRODAKİ OLAY YOLCULARI PANİKLETİYOR

Sabah saatlerinde Üsküdar-Samandıra metro hattında yaşanan olayda, iddialara göre Bulgurlu durağında yolcuları indiren sürücüsüz metro, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan yoluna devam etti.

AÇILIM DÜĞMESİ DEVREYE GİRDİ

Paniğe kapılan yolcular, ‘Acil Durum Butonu’na basmalarının ardından metro bir süre daha ilerlemeye devam etti. Sonunda, Altınşehir durağı yakınlarında durmayı başardı. Bazı yolcular, metrodan inerek yürüyerek hat üzerinden durağa gitmeyi tercih etti.