Sürücüye Drift Yapmaktan Yüklü Ceza Kesildi

DRİFT YAPARKEN YAKALANDI

Gaziantep’te bir sürücü, aracıyla drift yapıp kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bu durum, hem kamu güvenliğini tehdit etmesi hem de trafiği tehlikeye atması nedeniyle ciddi sonuçlar doğurdu. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki bu görüntüleri ihbar olarak değerlendirerek harekete geçti. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde, drift yapan aracın sürücüsünün kimliği belirlendi.

Tespit edilen sürücüye toplamda 46 bin 392 TL tutarında idari para cezası kesildi. Yapılan araştırmalarda, sürücünün son beş yıl içerisinde daha önce de benzer bir eylemden dolayı işlem gördüğü anlaşıldı. Bu nedenle, sürücünün ehiyeti daimi olarak iptal edildi. Ayrıca, araca 60 gün süreyle trafikte yasak getirildi. Gaziantep Valiliği, bu konuda yasal süreçlerin başlatıldığını ve idari para cezasının uygulandığını duyurdu. Açıklamada, “Bir aracın sosyal medyada drift yapan görüntüleri yayınlanmış ve görüntüler ihbar kabul edilerek Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz tarafımdan yapılan incelemede araç tespit edilmiştir. Drift yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanmıştır. Son beş yıl içerisinde ikinci kez işlem yapıldığı anlaşılan araç sürücüsünün ehliyeti daimi iptal edilmiştir. Bahse konu araç 60 gün trafikten men edilmiştir.” denildi.