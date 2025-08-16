Sürücüye Para Cezası Uygulandı

ENERJİ İÇECEĞİYLE YOLCULUK YAPAN SÜRÜCÜYE CEZA

Kent merkezinde bir sürücünün yolda seyir halindeyken elinde enerji içeceği ve çerezle arka koltuğa geçerek, plastik su şişesiyle otomatik pilota bağladığı aracıyla seyahat ettiği anlar paylaşıldı. Bu durumun ardından, tespit edilen sürücüye toplamda 39 bin 340 lira para cezası kesildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN DAVRANIŞLAR

Aynı zamanda İpekyolu Bulvarı üzerinde sürekli olarak sol şeridi işgal eden başka bir sürücü de tespit edildi. Bu sürücüye 9 bin 267 lira para cezası uygulandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kamu düzenini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren her türlü davranışın sorumluları güvenlik birimlerimiz tarafından tespit edilerek gereği yapılmaktadır” diye belirtti.