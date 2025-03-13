Sürücüye Trafik Cezası ve 60 Gün Yasak

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE CİDDİ CEZA

Tokat’ın Niksar ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye 46 bin 362 TL’lik idari para cezası uygulandı. Söz konusu sürücünün ehliyetine, 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edilerek bağlandı.

OLAYIN TARİHİ VE YERİ

Olay, Niksar ilçe merkezinde, Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, cadde üzerindeki küçük bir ada etrafında drift yapan sürücüyü gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarının incelemesi sonucunda sürücü A. U. Ç. tespit edildi ve yakalandı.

CEZALANDIRMA VE SONUÇ

Sürücüye, drift yaparak trafiği tehlikeye sokmaktan dolayı 46 bin 362 TL trafik cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konulması ve aracının da 60 gün süreyle trafikten men edilmesi gibi önlemler alındı.