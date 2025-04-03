Sürücüyü Vuran Şüpheli Tutuklandı

YARALAMA OLAYI VE GÖZALTILAR

Konya’da seyir halindeki bir araca ateş açarak bir kişiyi yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Meram ilçesindeki Uzunharmanlar Mahallesi Abdürreşit Caddesi’nde gerçekleşti. Pazartesi günü meydana gelen olayda, D.A. isimli sürücü, market çıkışında yanında bulunan E.M.A. ile tartıştı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Tartışmanın ardından D.A. yanında taşıdığı tabancayı çıkararak ateş açtı. Bu sırada caddeden geçen F.M.B. isimli kişi boynundan vurularak yaralandı. Olay sonrası olay yerinden kaçan D.A. ve E.M.A.’nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheliler olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalandı.

Mahkeme Süreci

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay Konya’da yankı uyandırırken, yetkililer güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.