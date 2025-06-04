Survivor 20.00’de yayınlanacak ve bitiyor

TV8 YAYIN AKIŞINDA DEĞİŞİKLİKLER

TV8’in yayın akışında yer alan Survivor, 22.00 itibarıyla ekranda yer almayacak. Futbol karşılaşması nedeniyle Survivor’ın 22.00’den sonra yayınlanmayacağı kesinleşti. Survivor niçin yayınlanmıyor ve bu akşam yeni bölüm var mı? Survivor’ın yeni bölümü bu akşam 20.00’de ekrana gelecek. Program, 22.00’de sona erecek ve ardından futbol maçı yayınlanacak.

ALMANYA VE PORTEKİZ KARŞILAŞMASI

Almanya – Portekiz maçı hangi takım galip gelirse, İspanya ile Fransa arasında oynanacak diğer yarı final eşleşmesinin kazananı ile finalde maç yapacak. Diğer yarı final karşılaşması 7 Haziran’da Stuttgart Arena’da gerçekleştirilecek ve TSİ 22.00’de başlayacak. Almanya – Portekiz maçı, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceği bu zorlu mücadele, Münih’teki Allianz Arena’da gerçekteşecektir.