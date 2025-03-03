Survivor 20226: Eleme Heyecanı Başladı

DOKUNULMAZLIK OYUNU VE ELEME ADAYLARI

Merakla beklenen Survivor 2022’nin yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan dolu dokunulmazlık oyununun oynandığı bu bölümde, eleme adaylarıyla ilgili bilgiler araştırıldı. 3 Mart Pazartesi günü Survivor’da potada kimlerin bulunduğu izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Survivor eleme adayları kim olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor.

YARIŞMACILAR VE SON DURUMLARI

Yarışmada dikkat çeken isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yer alıyor. Survivor’da veda eden son yarışmacı ise Senem oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLACAK

1. eleme adayı bu akşam açıklanacak. Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülke olarak öne çıkıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında ve Küba ile Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.