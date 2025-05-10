Survivor 2025, 10 Mayıs TV8’de

SUPPORTIVE SURVIVOR DÜZENİ

10 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı, TV8 ekranında izleyicilerle buluşacak olan Survivor 2025’te heyecan dolu mücadeleler tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın anbean gelişmelerini takip etmek isteyen Survivor hayranları, “10 Mayıs Survivor yeni bölüm canlı izleme linki” ve “Survivor 2025 TV8 canlı yayın nasıl izlenir?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği ve milyonları ekrana kilitleyen bu yarışma programı, bu akşam da heyecan dolu anlara sahne olacak. Survivor 2025’in bugünkü bölümüyle ilgili tüm canlı yayın bilgileri ve izleme seçenekleri burada.

CANLI YAYIN VE İZLEME SEÇENEKLERİ

Survivor 2025’in 10 Mayıs tarihli yeni bölümü, her zamanki gibi TV8 ekranlarında saat 20.00’de canlı olarak yayınlanacak. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyen izleyiciler, televizyon yayınına ek olarak TV8’in resmi internet sitesi ve TV8 mobil uygulamaları üzerinden de bu bölümü canlı olarak takip edebilir.

GÜNDEMDEKİ MÜCADELELER

Bugünkü bölümde dokunulmazlık oyunu, ada konseyi ve eleme potasına giren yarışmacılar arasında yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Hem fiziksel mücadele hem de stratejik kararların ön planda olacağı bu yeni bölümde tansiyonun yüksek olması bekleniyor.