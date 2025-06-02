Survivor 2025 All Star’da Hikmet Yok

ŞOK EDİCİ AÇIKLAMA VE HİKMET TUĞSUZ’UN YOKLUĞU

Survivor 2025 All Star’ın 2 Haziran’daki bölümü, izleyicileri şok eden bir duruma sahne oldu. Gönüllüler takımındaki Hikmet Tuğsuz’u göremeyen izleyiciler, “Hikmet nerede, elendi mi?” sorularıyla cevapsız kaldı. Sunucu Murat Ceylan, beklenmedik bir haber vererek durumu aydınlattı. İzleyicilerin aklına gelen, “Peki, Survivor Hikmet Tuğsuz neden yok?” sorusu, Tuğsuz’un son günlerde sosyal medyada yükselen iddialarla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

ÖDÜL OYUNUNDAKİ SIKINTILAR

Hikmet Tuğsuz’un yarışmadan ayrılış kararı, 24 saatliğine Türkiye’ye dönüş hakkı tanıyan ödül oyununda bilerek kaybettiği yönündeki eleştirilerle ilişkilendiriliyor. İzleyiciler, Tuğsuz’un elindeki topları kasıtlı olarak yere düşürdüğünü ve “Türkiye’ye dönmek istemediği için bilerek kaybetti” yorumları yaptı. Bu durum, onun neden yok olduğuna dair yoğun tartışmalara yol açtı.

SUÇ İDDİALARI VE TUTUKLAMA KARARLARI

Hikmet Tuğsuz’un yarışmadan ani çıkışı, hakkında ortaya atılan ciddi suç iddialarıyla bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Tuğsuz’un adı, iki ayrı suçlamayla gündeme geliyor:

1. **45 Milyon TL’lik Villa Dolandırıcılığı**: Antalya’da süregelen bir soruşturma kapsamında, Tuğsuz’un sahte bir vekaletname ile 45 milyon TL değerinde bir villayı satışa çıkardığı iddia ediliyor. Yeni delillerin ortaya çıkmasıyla yeniden açılan dosya, hakkındaki tutuklama kararını gündeme getiriyor.

2. **Silahla Kasten Yaralama**: Tuğsuz’un, bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla soruşturma altında olduğu ve bu dosyadan dolayı tutuklama kararının bulunduğu da belirtiliyor. Bazı kaynaklar, daha önce benzer bir suçtan kısa süreli hapis yattığını ve denetimli serbestlik ile tahliye edildiğini aktarıyor.

Medyada çıkan haberlere göre, Hikmet Tuğsuz’un Türkiye’ye dönüşünde gözaltına alınarak cezaevine sevk edilmesi bekleniyor. Survivor’dan ayrılma sebebinin, bu adli süreçlerle bağlantılı olup olmadığı ise merak konusu. Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil.