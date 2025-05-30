Survivor 2025 All Star Devam Ediyor

SURVIVOR 2025 ALL STAR YARIŞMASI DEVAM EDİYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadrolar herkesin merakını uyandırırken, yarışmayı takip edenler Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını sorguluyor. “Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı 30 Mayıs Cuma?” sorusu gündemde.

DOKUNULMAZLIK OYUNU DETAYLARI

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’in Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmanın contestantları arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yer alıyor.

SEMA’NIN VEDA DEDİĞİ GÜN

Survivor’a en son veda eden isim Sema oldu. Dokunulmazlık oyunu ise henüz sona ermedi. Gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.