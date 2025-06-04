Survivor 2025 All Star Devam Ediyor

SURVIVOR 2025 ALL STAR İZLEYİCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yarışmanın Kırmızı ve Mavi takımlarından oluşan kadrolar merak ediliyor. Survivor’ı izlemek isteyenler, “Survivor CANLI izle, 4 Haziran Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki var mı” diye araştırmaya başladı.

SURVIVOR CANLI İZLEME İMKANI

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.

KADRODAKİ İSİMLER

Survivor kadrosunda Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yer alıyor. Survivor’ı TV 8 platformları üzerinden izlemek mümkün.