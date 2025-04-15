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Survivor 2025 All Star Devam Ediyor

SURVİVOR ALL STAR İZLEYİCİLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin ilgisini sürekli olarak üzerinde tutmayı başarıyor. Kırmızı ve Mavi takımların birleşme partisi sonrasında oluşan kadrolar büyük merak konusu haline geldi. Yarışmayı izleyenler için “Survivor Birleşme Partisi şarkı yarışmasını kim kazandı?” sorusu gündemde yer alıyor. 15 Nisan Salı günü gerçekleşen birleşme partisinin ardından yeni takımların durumu da izleyiciler tarafından sorgulanıyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNU VE YENİ TAKIMLAR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülke olarak dikkat çekiyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Katılımcılardan Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan Kaan Kazgan ve Kübra Avcı gibi isimler yarışmaya dahil oldu. Survivor birleşme partisi henüz tamamlanmadı ve gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

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