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Survivor 2025 All Star Devam Ediyor

SURVİVOR 2025 ALL STAR İLGİ ODAĞI

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımların kadrolarının merak edilmesiyle birlikte, yarışmayı takip edenler Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını araştırıyor. 16 Nisan Çarşamba günü Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, detaylar…

DOKUNULMAZLIK OYUNU HAKKINDA BİLGİLER

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülke olarak dikkat çekiyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda yer alıyor. Yarışmada yer alan bazı isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba, Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yer alıyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN SONUCU BEKLENİYOR

Survivor dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Gelişmeler için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz.

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Survivor 2025 Heyecanla Bekleniyor

Survivor 2025'in yeni bölümünde heyecanlı bir dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Eleme adayları ise 16 Nisan'da izleyicilerin merakla takip ettiği bir konu haline geldi.

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