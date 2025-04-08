Survivor 2025 All Star Devam Ediyor

SURVİVOR 2025 ALL STAR İZLEYİCİLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin ilgisini sürdürmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadrolar büyük merak konusu olurken, yarışmayı izleyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusunu sorguluyor. 8 Nisan Salı günü Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, detaylar…

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE YARIŞMA DEVAM EDİYOR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmanın kadrosunda Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı gibi isimler bulunuyor. Survivor dokunulmazlık oyunu henüz tamamlanmamış durumda. Gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.