Survivor 2025 All Star Devam Ediyor

SURVIVOR 2025 ALL STAR İLGİ ODAĞI

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadroların durumu merak edilirken, yarışmayı izleyenler Survivor dokunulmazlık oyununda kimin kazandığını öğrenmek istiyor. Özellikle, “Survivor dokunulmazlık kim kazandı 17 Nisan Perşembe?” sorusu öne çıkıyor. Detaylar çok yakında paylaşılacak.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN YERİ

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alan bir ülke olma özelliği taşıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.

KATILIMCILARIN LİSTESİ

Yarışmada yer alan bazı katılımcılar arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı bulunuyor. Survivor dokunulmazlık oyunu henüz sonuçlanmadı. Gelişmeleri takip edebilirsiniz.