Survivor 2025 All Star Devam Ediyor!

SURVİVOR 2025 ALL STAR’IN İLGİSİ ARTIYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takım kadroları merakla beklenirken, yarışmayı izlemek isteyenler de Survivor CANLI izleme seçeneklerini araştırıyor. 12 Mayıs Pazartesi günü TV8 üzerinden Survivor HD izleme linki olup olmadığı araştırılıyor.

Survivor’IN ÇEKİM YERİ VE KADROSU

Survivor Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Bu ülke, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunuyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda yer alıyor. Yarışmanın kadrosunda Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan Kaan Kazgan ve Kübra Avcı gibi isimler bulunuyor.

TV8’DEN TAKİP İMKANI

Survivor, izleyicilere TV8 platformlarından takip etme imkanı sunuyor. Yarışmanın hayranları, her gün canlı yayınları izleyerek gelişmeleri yakından takip edebiliyor.