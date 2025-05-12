Survivor 2025 All Star Devam Ediyor. Kazanan Dokunulmazlık Oyununu Merak Ediliyor. 12 Mayıs Dokunulmazlık Kazananı Nedir? Ayrıntılar Burada!

SURVİVOR 2025 ALL STAR İZLEYİCİLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. İzleyiciler, Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadroları merak ediyor. Yarışmayı takip edenler, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusunu gündeme getiriyor. “Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı 12 Mayıs Pazartesi?” sorusunun yanıtı bekleniyor.

DOKUNULMAZLIĞIN YERİ DOMİNİK CUMHURİYETİ

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.

SURVİVOR’DA SON GELİŞMELER

Yarışmada en son veda eden isim Yusuf oldu. Survivor dokunulmazlık oyununun sonucu henüz açıklanmadı. Yarışmayı takip edenler, detaylar için sayfalarını takip edebilir.