Survivor 2025 All Star Dokunulmazlık Oyunu

SURVIVOR 2025 ALL STAR’IN YARIŞMACILARI

Survivor 2025 All Star izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadrolar büyük merak uyandırırken, izleyiciler “Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?” sorusunun cevabını bekliyor. 11 Mart Salı günü gerçekleşen dokunulmazlık oyunu hakkında ayrıntılar yakında açıklanacak.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN DÜZENLENDİĞİ YER

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülke. Bu ada, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda yer alıyor.

YARIŞMACILARIN İSİMLERİ

Survivor kadrosunda yer alan önemli isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı bulunuyor. Dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.