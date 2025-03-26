Survivor 2025 All Star Dokunulmazlık Sonuçları

SURVİVOR 2025 ALL STAR’DA KAZANANI BEKLENİYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan ekiplerin performansları merak edilirken, yarışmayı izleyenler “Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?” sorusunun yanıtını arıyor. Özellikle “26 Mart Çarşamba dokunulmazlık kim kazandı?” bilgisi dikkat çekiyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNU VE DOMİNİK CUMHURİYETİ

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunuyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda yer alıyor. Yarışmanın Heleni sosyal medya üzerinden de yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Takımlarda yer alan isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı bulunuyor. Survivor dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Gelişmeleri sayfamızı takip ederek öğrenebilirsiniz.