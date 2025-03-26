Survivor 2025 All Star Dokunulmazlık Sonuçları

SURVİVOR 2025’TE HEYECAN DORUKTA

Survivor 2025’in 25 Mart tarihli son bölümünde heyecan fırtınası yaşandı. All Star ve Gönüllüler takımları arasında nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Can yanı bir şekilde geçen oyunun akabinde, dokunulmazlığı kazanan takım netleşti. Gecenin sonunda eleme potasına giren yarışmacı isimleri de belirlendi. İzleyicilerin büyük bir merakla takip ettiği eleme sürecinde, potaya giren yarışmacıların kimler olduğu sorgulanmaya başlandı. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı, Survivor’da en son kim elendi? İşte, 25 Mart Survivor 2025 bölümüne dair tüm detaylar…

ALL STAR TAKIMI DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

Survivor All Star 2025’te 25 Mart Salı günü oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Kıran kırana geçen mücadelede dokunulmazlık ödülünü kırmızı takım kazandı. Yarışmacılar arasındaki rekabetin giderek arttığı bu kritik aşamada, kırmızı takım üstün performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ

Survivor All Star 2025’te dokunulmazlık oyunları sonrası odak noktası kırmızı takım yani All Star kadrosundan eleme potasına giren yarışmacılara kaydı. 24 Mart Pazartesi günü oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Gönüllüler (mavi takım) oldu. 25 Mart Salı günü gerçekleşen ikinci dokunulmazlık oyununda mavi takım bir yarışmacısını eleme potasına göndermek zorunda kaldı. Ancak 26 Mart itibarıyla, ikinci eleme adayının kim olduğu henüz netleşmedi.

ELEME HEYECANI DEVAM EDİYOR

25 Mart 2025 Survivor’da dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım olurken, eleme adayları arasında Survivor’da en son elenen isim merak konusu oldu. Survivor All Star 2025’te eleme heyecanı 24 Mart Pazartesi akşamı yaşandı. Heyecanla takip edilen düelloda Doğuş Dicle ile İsmail Balaban karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede 5-3’lük skorla kaybeden Doğuş Dicle, Survivor 2025’e veda eden son yarışmacı oldu.